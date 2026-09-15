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Эксперт Джакония: «пожирателями» памяти телефона являются видео из мессенджеров

Эксперт Джакония: «пожирателями» памяти телефона являются видео из мессенджеров

Когда на смартфоне заканчивается свободное место, первое желание — удалить часть фотографий. Однако главные «пожиратели» памяти нередко находятся в другом месте: это видео и документы из мессенджеров, скачанные фильмы и музыка, папка загрузок, данные приложений, дубли файлов и программы, которыми владелец давно не пользуется.

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