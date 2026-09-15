Эксперт Джакония: «пожирателями» памяти телефона являются видео из мессенджеров

Когда на смартфоне заканчивается свободное место, первое желание — удалить часть фотографий. Однако главные «пожиратели» памяти нередко находятся в другом месте: это видео и документы из мессенджеров, скачанные фильмы и музыка, папка загрузок, данные приложений, дубли файлов и программы, которыми владелец давно не пользуется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОЖ Мерц признался в ...
- ХЛ Советник Трампа з...
- ЛЛ Юрист: работу кур...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым