Эксперт Джакония: «пожирателями» памяти телефона являются видео из мессенджеров

Когда на смартфоне заканчивается свободное место, первое желание — удалить часть фотографий. Однако главные «пожиратели» памяти нередко находятся в другом месте: это видео и документы из мессенджеров, скачанные фильмы и музыка, папка загрузок, данные приложений, дубли файлов и программы, которыми владелец давно не пользуется.