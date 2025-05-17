Формула для достижения мира на Украине состоит всего из одного пункта – отказ США и Запада от поставок ВСУ оружия, заявил РИА Новости […] The post Трампа призвали прекратить поставлять оружие Украине first appeared on LentaMsk.
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