Техас на перепутье: закат эпохи республиканцев?

Недавно прошедший партийный съезд республиканцев в Далласе не позволил им укрепить позиции в своем же красном бастионе.
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Техас, кроме того, имеет право (в отличие от остальных штатов) выйти из США. Может и такое случиться из-за латиноамериканского большинства населения. Ведь Техас имеет прекрасные ресурсы (нефть) для самостоятельного существования!!!