В Севастополе началось восстановление Панорамы «Оборона Севастополя», пострадавшей от удара БПЛА

В городе-герое развернулись масштабные работы по возвращению к жизни одного из самых значимых исторических объектов — Панорамы «1854–1855 годов», понесшей тяжелый урон в ходе атаки украинских БПЛА летом 2026 года.
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