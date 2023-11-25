Гоша Куценко объяснил, почему пропал с телевидения и как относится к СВО

Заслуженный артист РФ Гоша Куценко исчез с телеэкранов. Он все еще снимается в фильмах и сериалах, но на одном из федеральных каналов, по собственным словам, его бойкотируют вот уже десять лет — внесли в черный список.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии