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Гоша Куценко объяснил, почему пропал с телевидения и как относится к СВО

Гоша Куценко объяснил, почему пропал с телевидения и как относится к СВО

Заслуженный артист РФ Гоша Куценко исчез с телеэкранов. Он все еще снимается в фильмах и сериалах, но на одном из федеральных каналов, по собственным словам, его бойкотируют вот уже десять лет — внесли в черный список.

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Комментарии
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ОС
Олег Скворцов
А Гоша земляков в госпиталях не посещал в Украине. Сей час мода на плешивых. Начиная с василича
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3 час.

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