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КХЛ. «Амур» примет «Нефтехимик», ЦСКА сыграет с «Витязем», «Локомотив» против «Авангарда»

«Локомотив» примет «Авангард» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Автомобилист» сыграет с «Барысом», ЦСКА – с «Витязем», московское «Динамо» будет противостоять минскому.

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