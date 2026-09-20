The Diplomat's David Gyasi Starred In A Controversial Series Based On Greek Mythology

Before he was Foreign Secretary Austin Dennison in "The Diplomat," David Gyasi played Greek hero Achilles in a show about the Trojan War that sparked backlash.
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