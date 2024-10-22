Глава администрации Мелитополя рассказала подробности работы ВАРМСУ

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления объединяет все 89 регионов РФ. Глава администрации Мелитополя Галина Данильченко рассказала Readovka о том, какие задачи стоят перед ВАРМСУ, и о дальнейших планах ассоциации.
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