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Царьград

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Грибные места Ленобласти: 5 направлений для тихой охоты в сентябре

Грибные места Ленобласти: 5 направлений для тихой охоты в сентябре

В Ленинградской области в сентябре собирают белые, лисички, подосиновики и другие грибы, а наиболее богатые места расположены в Приозерском, Выборгском, Всеволожском и Лужском районах.

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