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Паром с Марин Ле Пен на борту врезался в другое судно у берегов Майотты

Паром с Марин Ле Пен на борту врезался в другое судно у берегов Майотты

Два парома, на борту одного из которых находилась глава фракции правой партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен, допустили столкновение у берегов французского департамента Майотта в Индийском океане.

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