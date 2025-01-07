Паром с Марин Ле Пен на борту врезался в другое судно у берегов Майотты

Два парома, на борту одного из которых находилась глава фракции правой партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен, допустили столкновение у берегов французского департамента Майотта в Индийском океане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии