Появились подозрения, что братья Меладзе поддерживают ВСУ

При этом они продолжают выкачивать деньги из России.В последние дни общественное пространство России всколыхнуло заявление главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
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