Театр абсурда

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Странный эрзац-мятеж как лакмус и загадка

Странный эрзац-мятеж как лакмус и загадка

   Владимир Скачко    Этот великий и ментальный украинский анекдот, как нельзя лучше, подходит к послесловию к так называемому мятежу ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина, которого ещё позавчера называли человеком, «близким к Владимиру Путину».

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