Как звезды помогают привлекать к спорту молодежь

МОСКВА, 8 декабря, ФедералПресс. Международные спортивные ограничения в сторону сборных РФ сильно отразились не только на психологическом состоянии самих спортсменов, но и на ментальном восприятии болельщиков.
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