Цифровая клиника Биочек об открытии хирургического стационара и новых возможностях

На базе филиала клиники на Автозаводской открывается современный хирургический стационар. О том, почему было принято решение о создании отделения и как в связи с этим изменится стратегия работы специалистов, рассказал Александр Дзидзария – врач-уролог, доктор медицинских наук, основатель сети клиник «Биочек».