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Цифровая клиника Биочек об открытии хирургического стационара и новых возможностях

Цифровая клиника Биочек об открытии хирургического стационара и новых возможностях

На базе филиала клиники на Автозаводской открывается современный хирургический стационар. О том, почему было принято решение о создании отделения и как в связи с этим изменится стратегия работы специалистов, рассказал Александр Дзидзария – врач-уролог, доктор медицинских наук, основатель сети клиник «Биочек».

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