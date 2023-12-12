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Нарышкин назвал русских и украинцев частями триединого народа

Нарышкин назвал русских и украинцев частями триединого народа

Запад бессилен перед историей и того факта, что русские и украинцы — две части триединого народа. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на круглом столе по изучению украинской пропаганды и борьбе с ней.

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