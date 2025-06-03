В минобороны Норвегии рассказали об участии в военных программах ЕС

Норвежское правительство уделяет приоритетное внимание участию в программе European Defence Industrial Program, переговоры по которой в настоящее время ведутся в Евросоюзе (ЕС), сообщили «Известиям» в министерстве обороны Норвегии.
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