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Жители Хабаровского края пытались продать тушу тигра

Жители Хабаровского края пытались продать тушу тигра

Дальневосточная транспортная прокуратура перевела в суд уголовное дело против жителей Хабаровского края, которые пытались продать тушу амурского тигра.

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Комментарии
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А Кудасов
В виду малой эффективности нашего законодательства в защите тигра, которые живут на территории России и Китая, прошу передать этих преступников в Китай для более действенного воздействия на них и других, помышляющих о подобном. Против применения высшей меры, что принято к сожалению не у нас, а в Китае при подобных преступлениях, абсолютно не возражаю.
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