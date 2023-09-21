Жители Хабаровского края пытались продать тушу тигра

А Кудасов

В виду малой эффективности нашего законодательства в защите тигра, которые живут на территории России и Китая, прошу передать этих преступников в Китай для более действенного воздействия на них и других, помышляющих о подобном. Против применения высшей меры, что принято к сожалению не у нас, а в Китае при подобных преступлениях, абсолютно не возражаю.