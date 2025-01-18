В Тульской области после отражения беспилотной атаки ВСУ произошёл пожар на территории предприятия В городе Людиново Калужской области украинские беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие.
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В Тульской области после отражения беспилотной атаки ВСУ произошёл пожар на территории предприятия В городе Людиново Калужской области украинские беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие.
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