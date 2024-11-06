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Царьград

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Ростовчане помогли мужчине. В Ростове-на-Дону у нездорового мужчины в пункте выдачи заказов случился неожиданный приступ эпилепсии

Ростовчане помогли мужчине. В Ростове-на-Дону у нездорового мужчины в пункте выдачи заказов случился неожиданный приступ эпилепсии

Очевидцы помогали посетителю не задохнуться и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Ростовчанина удалось спасти.

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