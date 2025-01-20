Север Красноярского края похолодает до -50°C

В Красноярском крае на юге Таймырского полуострова ожидается мощное понижение температур. Администрация самого северного города мира Норильска выпустила экстренное предупреждение об опасных погодных явлениях, прогнозируемых на 20 и 21 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии