Алиев подал сигнал Токаеву: Азербайджанские офицеры отменили русский язык в Казахстане – "Идём в НАТО"

Царьград Коллаж Царьграда В Казахстане разгорелся громкий скандал: азербайджанские офицеры, прибывшие на обучение в Национальный университет обороны Казахстана, наотрез отказались от обучения на русском языке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии