В России ответили на желание немецкого депутата возобновить импорт российской нефти

Депутат Ананских усомнился в скором возобновлении экспорта нефти из РФ в ФРГ Германия вряд ли в перспективе ближайшего возобновит импорт российской нефти, считает первый замглавы комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
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