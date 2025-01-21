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В России ответили на желание немецкого депутата возобновить импорт российской нефти

В России ответили на желание немецкого депутата возобновить импорт российской нефти

Депутат Ананских усомнился в скором возобновлении экспорта нефти из РФ в ФРГ Германия вряд ли в перспективе ближайшего возобновит импорт российской нефти, считает первый замглавы комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

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