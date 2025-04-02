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Царьград

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Сдать старые покрышки и выиграть приз: в Подмосковье стартовала акция

Сдать старые покрышки и выиграть приз: в Подмосковье стартовала акция

Трое счастливчиков получат от 10 до 20 тысяч рублей.Жители Московской области могут сдать старые автомобильные покрышки на переработку в рамках традиционной экологической акции, которая продлится до 11 мая.

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