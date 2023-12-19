Как приготовить бисквит для торта, который не требует никаких начинок. Классический рецепт и в подметки не годится.

С чем у вас ассоциируются бисквитные торты? Домашняя выпечка? Сладкая кремовая прослойка, шоколадный крем и мягкое пышное тесто? Но ведь согласитесь, очень сложно сделать классический бисквит легким и не забитым.
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