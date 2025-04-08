Алик Гумер Мягко сказано ! Они работают как диверсанты врага против страны и народа !!! Вышку они давно заработали , но увы , реализовать это некому , они же , по сути , хозяева страны !

АГ Алик Гумер Не позволено , они слуги хозина страны - буржуазии ! Их пинками под зад или в тюрьму ..... если только они начнут вредить интересам буржуазии !