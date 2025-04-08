Царьград Коллаж Царьграда Гнусные реалии: чиновники забыли, почему мигранты "за так" получили пять миллиардов рублей.
Гнусные реалии: Чиновники забыли, почему мигранты "за так" получили 5 млрд
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алик Гумер
Мягко сказано ! Они работают как диверсанты врага против страны и народа !!! Вышку они давно заработали , но увы , реализовать это некому , они же , по сути , хозяева страны !
Ответить
15 час.
АГ
Алик Гумер
Не позволено , они слуги хозина страны - буржуазии ! Их пинками под зад или в тюрьму ..... если только они начнут вредить интересам буржуазии !
Ответить
15 час.
Владимир Елкин
А что делают эти тысячи членов семей мигрантов в России? Пора браться за тех во властных структурах России, кто завозит и крышует эту ваххабитскую мразь!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии