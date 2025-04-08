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Гнусные реалии: Чиновники забыли, почему мигранты "за так" получили 5 млрд

Гнусные реалии: Чиновники забыли, почему мигранты "за так" получили 5 млрд

Царьград Коллаж Царьграда Гнусные реалии: чиновники забыли, почему мигранты "за так" получили пять миллиардов рублей.

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Комментарии
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Алик Гумер
Мягко сказано !   Они работают как диверсанты врага против страны и народа !!!  Вышку  они давно заработали , но увы , реализовать это некому , они же  , по сути , хозяева страны !
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15 час.
АГ
Алик Гумер
Не позволено , они слуги хозина страны - буржуазии !                         Их пинками под зад  или в тюрьму ..... если только они начнут вредить интересам буржуазии !
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15 час.
Владимир Елкин
А что делают эти тысячи членов семей мигрантов в России? Пора браться за тех во властных структурах России, кто завозит и крышует эту ваххабитскую мразь!
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12 час.
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