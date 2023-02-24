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Губернатор Севастополя сообщил, что регион обезопасили от атак через Севастопольскую бухту

Губернатор Севастополя сообщил, что регион обезопасили от атак через Севастопольскую бухту

После атак беспилотников на здание штаба Черноморского флота в Севастополе были сделаны соответствующие выводы, были приняты меры, в результате которых стал невозможным подлет к Севастопольской бухте.

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