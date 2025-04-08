Трамп ускорил кризис: последствия торговой войны США для всего мира

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Европа решила нанести ответный удар в торговой войне, развязанной Трампом. Как пишет вечером 7 апреля агентство Reuters, ЕС вводит дополнительные пошлины на все американские товары в размере 25%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии