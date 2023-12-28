Рождественское ралли в США дошло до середины недели

Торги на биржах США в среду завершились ростом акций. Индекс S&P 500 прибавил 0,14% и закрылся на отметке 4781,58, Nasdaq Composite вырос на 0,16%, промышленный индекс Dow Jones показал самый высокий дневной результат, поднявшись на 0,3%.