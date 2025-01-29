Трамп обвинил ХАМАС в использовании презервативов для изготовления бомб

Соединенные Штаты приостановили выделение 50 миллионов долларов на закупку презервативов для палестинского движения ХАМАС, которое якобы использовало их для изготовления бомб, заявил американский лидер Дональд Трамп во время своего выступления из Белого дома.
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