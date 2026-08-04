Как питаться в жару: 5 важных правил для всех

Часто мы даже не задумываемся, что и как нужно есть в жару, не нагружая организм. Давайте разберем несколько важных правил грамотного питания и узнаем, какие продукты, блюда и напитки помогут легче перенести летний зной.
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