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Юрист Куркулите: для ставки НДФЛ в 15% в договоре должен быть пункт об удалёнке

Юрист Куркулите: для ставки НДФЛ в 15% в договоре должен быть пункт об удалёнке

Главной особенностью единой ставки НДФЛ в 13—15% для удалённых сотрудников является то, что в трудовом договоре должно быть прописано положение о дистанционной работе, заявила юрист практики международного налогового планирование BGP Litigation Линда Куркулите.

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