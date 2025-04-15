ВС РФ уничтожили две бронемашины MaxxPro и "Козак" на южно-донецком направлении

РИА Новости/Евгений Биятов Военные группировки войск "Восток" уничтожили две боевые бронемашины боевиков ВСУ в районе населенного пункта Богатырь на южно-донецком направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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