Кеннеди-младший призвал Байдена прекратить эскалацию и не одобрять удары по РФ

Бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в соцсети Х призвал президента страны Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена не разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойными ракетами по территории России, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию.