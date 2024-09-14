Кеннеди-младший призвал Байдена прекратить эскалацию и не одобрять удары по РФ

Бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в соцсети Х призвал президента страны Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена не разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойными ракетами по территории России, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию.
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