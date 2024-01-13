Lora Некрасова "Себе на уме" - это всё, что у него осталось. Его большой ум остался не востребованным ни в России ни в Израиле. Пусть на здоровье любит свой Израиль, а к нам не лезет.

tsan tsan Кедми - враг России уже более полвека, с того момента , как сбежал из СССР.