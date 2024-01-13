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Кедми – шпион или разведчик?

Кедми – шпион или разведчик?

Насколько я понял (могу ошибаться), почитаемый многими россиянами Яков Кедми, давно осевший в Москве, покинул (вслед за Сатановским, также ранее не менее почитаемым) программу Соловьёва после скандального спора 31 октября прошлого года, где с пеной у рта истерил на предмет того, что, мол, израильская армия не бомбит мирных палестинцев и никто не может её учить, как воевать.

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Комментарии
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Lora Некрасова
&quot;Себе на уме&quot; - это всё, что у него осталось. Его большой ум остался не востребованным ни в России ни в Израиле. Пусть на здоровье любит свой Израиль, а к нам не лезет.
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17 час.
tsan tsan
Кедми - враг России уже  более полвека, с того момента , как сбежал из СССР.
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14 час.
Владимир Барышев
Главная цель всех  подобных Кедми, это отсасывание бабла везде где только  можно и с кого только можно! Кедми, прежде всего любит бабло и в этом его главная суть, ради этого он и присосался к ТВ шоу Соловьева со своими прогнозами и советами !
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4 час.

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