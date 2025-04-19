Праздничное Пасхальное Богослужение в Березовском храме будет совершаться в субботу 19 апреля с 23-30.
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Праздничное Пасхальное Богослужение в Березовском храме будет совершаться в субботу 19 апреля с 23-30.