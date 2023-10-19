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8 поразительных фактов о «Фердинанде» — самой грозной самоходке Второй мировой

8 поразительных фактов о «Фердинанде» — самой грозной самоходке Второй мировой

Пробить его в лоб не мог никто. В списке «вундерваффе», то есть немецкого «супероружия», у «Фердинанда» почетное место — где-то между гигантской мортирой «Дора» и реактивной ракетой «Фау-2».

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