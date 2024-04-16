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"Кинжалы" в деле: Как перетасуют колоду - неизвестно, но приговор будет однозначный

"Кинжалы" в деле: Как перетасуют колоду - неизвестно, но приговор будет однозначный

Фото: freepikСегодня 2,4K прочитали Пока русские бойцы активно уничтожают газовые хранилища Киева, которому приходится очень несладко, активная работа идёт и внутри России: в правительстве ожидаются отставки.

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