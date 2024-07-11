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  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
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«Если будешь плакать ты, то заплачу и я», — мама Насти Заворотнюк вспомнила разговор с дочерью

«Если будешь плакать ты, то заплачу и я», — мама Насти Заворотнюк вспомнила разговор с дочерью

У Анастасии Заворотнюк прекрасные члены семьи. Интеллигентные и чуткие, воспитанные и интересующиеся искусством, творческие и семейные… Об этом счастье можно было только мечтать, однако, однажды для близких наступила черная полоса: из жизни друг за другом начали уходить отец Насти Юрий, ее брат, а затем и сама актриса.

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