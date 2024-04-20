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Отели и гостиницы обяжут создавать условия для инвалидов. В Госдуме предлагают закрепить требования к услугам для людей с ограниченными возможностями Инициативу поддерживает вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

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