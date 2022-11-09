Военное обозрение

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Как донцы разгромили корпус Богарне

Как донцы разгромили корпус Богарне

Казаки нападают на отступающих французов. Рисунок Аткинсона (1813) В ходе отступления французской армии к Смоленску Русские войска нанесли неприятелю ряд поражений.

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