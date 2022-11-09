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Путин отметил мужество и решительность сотрудников МВД в ходе СВО

Путин отметил мужество и решительность сотрудников МВД в ходе СВО

Мужественные, смелые и решительные действия российских сотрудников МВД на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей отметил президент РФ Владимир Путин 10 ноября в поздравлении сотрудников ведомства с профессиональным праздником.

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