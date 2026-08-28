Число продавцов на платформах превысило 1,5 млн

Число продавцов на крупнейших цифровых платформах России во втором квартале 2026 года увеличилось на 20,5% год к году и превысило 1,5 млн, следует из исследования Ассоциации цифровых платформ (АЦП) и INFOLine-Аналитики.
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