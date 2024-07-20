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Царьград

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В деле об убийстве экс-депутата Рады Фарион ищут "русский след"

В деле об убийстве экс-депутата Рады Фарион ищут "русский след"

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о возможной причастности России к убийству экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион.

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Комментарии
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Silver Kont
Не дожила ведьма до сожжения на костре, у кого-то терпение лопнуло...
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14 час.
Константин Самарин
Опять Боширова и Петрова искать будут?😂
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14 час.

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