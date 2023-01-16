В обновленный санкционный список деятелей культуры и медиа попал главред холдинга Алексей Костылев

Основатель и главный редактор Readovka Алексей Костылев Основатель и главный редактор Readovka Алексей Костылев попал в число неугодных киевскому режиму медиаинфлюенсеров – его имя значится в обновленном списке Зеленский ввел в действие указ СНБО касательно санкций против деятелей культуры и медиасферыВ обновленный список попали новые российские фамилии, в том числе военкоров украинских персон нон грата.