Мировое обозрение

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В обновленный санкционный список деятелей культуры и медиа попал главред холдинга Алексей Костылев

В обновленный санкционный список деятелей культуры и медиа попал главред холдинга Алексей Костылев

Основатель и главный редактор Readovka Алексей Костылев Основатель и главный редактор Readovka Алексей Костылев попал в число неугодных киевскому режиму медиаинфлюенсеров –  его имя значится в обновленном списке Зеленский ввел в действие указ СНБО касательно санкций против деятелей культуры и медиасферыВ обновленный список попали новые российские фамилии, в том числе военкоров украинских персон нон грата.

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