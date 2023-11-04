Главные события в видеоформате

АВТОВАЗ смело можно назвать главным ньюсмейкером уходящей недели: тольяттинцы открыли продажи LADA Vesta Sportline и Niva Travel с кожаным салоном, вернули на конвейер Vesta SW со 106-сильным двигателем и объявили дату запуска Бизнес-седан Аура.
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