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Мировое обозрение

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Польская русофобия добралась до Молдавии

Польская русофобия добралась до Молдавии

Варшава расширяет свою историческую дипломатию на восточном направлении. Польша присоединилась к международному проекту «Посольство памяти» и намерена представить собственную кинопродукцию на I Международном фестивале исторического кино в молдавском городе Мерени.

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