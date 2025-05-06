Эксперт Блинкин: повышение возраста управления каршерингом не снизит аварийность

В России задумались над увеличением минимального возраста для использования каршеринга до 20 лет. Однако новые требования не приведут к снижению аварийности, так как все зависит от ответственности водителя.
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