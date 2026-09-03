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Metro Москва

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Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 37 БПЛА, летевших на столицу

Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 37 БПЛА, летевших на столицу

Высочайший уровень подготовки дежурных расчётов ПВО, входящих в состав ВС РФ, позволил с ювелирной точностью выполнить боевую задачу: очередные беспилотные аппараты ВСУ, предпринявшие попытку прорыва к Москве, были своевременно зафиксированы средствами наблюдения и уничтожены.

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