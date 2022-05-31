Фотофакт: Помощь от чистого сердца для тех, кто в ней нуждается.

Республиканское общественное объединение ´Белая Русь´ и благотворительный фонд Алексея Талая некоторое время назад объявили о реализации социально значимой гуманитарной инициативы: сборе и формировании гуманитарного груза для жителей Донбасса.
Республиканское общественное объединение ´Белая Русь´ и благотворительный фонд Алексея Талая некоторое время назад объявили о реализации социально значимой гуманитарной инициативы: сборе и формировании гуманитарного груза для жителей Донбасса.
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