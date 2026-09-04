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ИА Регнум

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Орешкин: Дальний Восток может стать ключевым регионом для внедрения ИИ

Орешкин: Дальний Восток может стать ключевым регионом для внедрения ИИ

Дальний Восток может стать ключевым регионом внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Такое заявление 4 сентября сделал заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

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